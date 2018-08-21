В Кишиневе "накрыли" подпольное казино

КИШИНЕВ, 21 авг — Sputnik. Трое человек были задержаны, а затем арестованы на 30 дней по делу о работе подпольного казино в Кишиневе.

© Sputnik / Алексей Куденко Не тюрьма, а курорт – алкоголь и казино в Липканах

По данным пресс-службы Генеральной прокуратуры, прошли обыски в самом казино, а также в двух пунктах обмена валют, в квартирах и автомобилях причастных к деятельности "злачного места" лиц. Казино действовало по всем "законам жанра" — игровые столы, игральные карты, фишки и… немалая выручка в банкнотах.

Уголовное дело возбуждено по факту незаконной предпринимательской деятельности, совершенной многими лицами и повлекшей за собой выручку в особо крупных размерах.

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Коммерческого предприятия, за которым числилось бы казино, не существует. Площади для подпольных азартных игр арендовала некая общественная ассоциация, офис которой зарегистрирован в Кишиневе. Представители этого НПО забирали себе 5% от каждого выигрыша. Ежегодную оплату лицензии, — которой, естественно, тоже не было, — в размере 600 тысяч леев государству никто, конечно же, не перечислял.