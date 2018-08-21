Смертельный номер в Тирасполе: спуск по канату из простыней

Молодой мужчина в Тирасполе спускался по простыням с четвертого этажа. Что стало мотивом для столь экстремального схождения – классический побег любовника от внезапно вернувшегося мужа, воровская вылазка "медвежатника" или более тривиальный повод, и чем все это завершилось.

ТИРАСПОЛЬ, 21 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. На днях жители одного из микрорайонов города Тирасполя наблюдали странную картину – молодой человек спускался из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, по самодельному "канату", сплетенному из простыней.

© Sputnik / Григорий Сысоев Мужчина застал экс-супругу с любовником и жестоко отомстил

Воображение очевидцев, наверное, рисовало возможную анекдотичную жанровую сценку про любовный треугольник со внезапно вернувшимся домой мужем, неверной женой и любовником, застигнутыми врасплох, или историю про вора, сбегающего с места преступления. Но как оказалось потом, причина такого схождения была до нелепости тривиальна – в квартире заклинило входную дверь. Впрочем, история умалчивает, почему это произошло, и так ли это было на самом деле. Так что фантазии свидетелей такого оригинального способа выйти из дома могут вполне оправдаться.

О мужчине, который выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, правоохранителям сообщили врачи РКБ. Позже, придя в сознание, 25-летний пациент рассказал, что находился в гостях, где употребил изрядное количество спиртного.

"Когда настало время уходить, выяснилось, что дверь заблокирована. Хозяйка предложила спуститься из окна по простыням. Связав их, она зацепила самодельный "канат" за крюк под подоконником", — рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.

На уровне третьего этажа узлы развязались, и молодой человек упал на газон. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе переломы.

По данному факту проводится проверка.