Смертельный номер в Тирасполе: спуск по канату из простыней

ТИРАСПОЛЬ, 21 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. На днях жители одного из микрорайонов города Тирасполя наблюдали странную картину – молодой человек спускался из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, по самодельному "канату", сплетенному из простыней.
Воображение очевидцев, наверное, рисовало возможную анекдотичную жанровую сценку про любовный треугольник со внезапно вернувшимся домой мужем, неверной женой и любовником, застигнутыми врасплох, или историю про вора, сбегающего с места преступления. Но как оказалось потом, причина такого схождения была до нелепости тривиальна – в квартире заклинило входную дверь. Впрочем, история умалчивает, почему это произошло, и так ли это было на самом деле. Так что фантазии свидетелей такого оригинального способа выйти из дома могут вполне оправдаться.
О мужчине, который выпал из окна квартиры, расположенной на четвертом этаже, правоохранителям сообщили врачи РКБ. Позже, придя в сознание, 25-летний пациент рассказал, что находился в гостях, где употребил изрядное количество спиртного.
"Когда настало время уходить, выяснилось, что дверь заблокирована. Хозяйка предложила спуститься из окна по простыням. Связав их, она зацепила самодельный "канат" за крюк под подоконником", — рассказали в пресс-службе МВД Приднестровья.
На уровне третьего этажа узлы развязались, и молодой человек упал на газон. Очевидцы вызвали скорую помощь. Пострадавший получил травмы различной степени тяжести, в том числе переломы.
По данному факту проводится проверка.