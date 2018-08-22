КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Появились шокирующие фото с места ДТП с участием автобуса Кишинев-Затока.
Авария произошла ночью в Штефан-водском районе с участием автобуса Кишинев-Затока, сообщила Sputnik глава пресс-службы Генерального инспектората полиции МВД РМ Мариана Бециву.
По ее словам, двигаясь по дороге с выключенными фарами, трактор стал причиной цепной аварии. В него врезался туристический автобус, в котором находились пассажиры.
В итоге — трое погибших и 12 пострадавших. Кто является виновным в ДТП — решит полиция, которая работает на месте аварии.
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока
- Авария с автобусом Кишинев-Затока