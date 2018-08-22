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Авария с автобусом Кишинев-Затока

Авария с участием автобуса Кишинев-Затока: новые подробности от полиции

© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Происшествия
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Тема:
Страшная авария с участием рейсового автобуса Кишинев-Затока (5)
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В полиции уточнили - в результате ночной цепной аварии погибли трое человек, пострадали 13, в том числе маленький ребенок.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Глава Генерального инспектората полиции МВД Молдовы Александр Пынзарь предоставил детали трагедии, произошедшей в ночь на среду в Штефан-Водском районе и унесшей жизни трех человек >>>

Авария
© Sputnik / Miroslav Rotari
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"Авария произошла между селом Попяска и городом Штефан Водэ, на 54-м километре трассы R-30 — столкнулись трактор, легковой автомобиль и автобус. Вначале рейсовый автобус с туристами столкнулся с трактором, ехавшим с выключенными фарами. Трактор в результате толчка выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем, ехавшим с соблюдением всех правил", — отметил Пынзарь.

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По его словам, звонок в службу 112 поступил в половину второго ночи. Водитель и пассажир автомобиля скончались на месте, а ребенок, находившийся в салоне, в тяжелом состоянии доставлен санавиацией в кишиневскую больницу. Погиб и один из пассажиров автобуса.

Спасатели эвакуировали 12 пострадавших, разобрав деформированные части автобуса. Один из пассажиров был доставлен в районную больницу Штефан Водэ.

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© Photo: Facebook / Inspectoratul General pentru Situații de Urgență al MAI
Авария с автобусом Кишинев-Затока
Тема:
Страшная авария с участием рейсового автобуса Кишинев-Затока (5)

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Теги:
санавиация, больница, гибель, ДТП, пострадавшие, авария, Александр Пынзарь, Затока, Штефан Водэ, Кишинев, Бедствия и чрезвычайные происшествия
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