Итоги страшного ночного ДТП — у ребенка погибли родители, 19 пострадавших

Трагический день: вместо веселого отпуска пассажиры автобуса в Молдове попали в автокатастрофу.

КИШИНЕВ, 22 авг — Sputnik. Сегодняшний день стал черным — в страшном ночном ДТП при цепном столкновении автобуса, трактора и автомобиля погибли трое и ранены 19 жителей Молдовы, многие из которых направлялись на отдых в Затоку. Особую остроту трагедия приобрела, когда стало известно, что в результате катастрофы остался сиротой ребенок — у него погибли оба родителя.

В ночь на среду между селом Попяска и городом Штефан-Водэ, на 54-м километре трассы R-30 — столкнулись трактор, легковой автомобиль и автобус, следовавший рейсом Кишинев-Затока. Вначале рейсовый автобус с туристами врезался в трактор, ехавший с выключенными фарами. Трактор в результате толчка выехал на встречную полосу и столкнулся с легковым автомобилем Peugeot.

Три человека — 31-летний пассажир автобуса, а также водитель автомобиля и женщина-пассажир погибли на месте. Всего в результате катастрофы пострадали 19 человек.

Находившегося в тяжелом состоянии четырехлетнего ребенка на вертолете санавиации доставили в больницу в Кишинев. Шестеро раненых остаются в больнице Штефан-Водэ.

Пострадавших посетил премьер-министр Молдовы Павел Филип в сопровождении министра здравоохранения, труда и социальной защиты Светланы Чеботарь.

© Photo : Direcţia comunicare și protocol Guvernul Republicii Moldova Premierul Pavel Filip a vizitat persoanele rănite în accidentul din raionul Ștefan Vodă

По поступающей информации, состояние госпитализированного ребенка, который в аварии потерял обоих родителей, остается тяжелым.

Премьер поручил главе Минздрава оказать ребенку необходимую помощь, позаботиться о нем и следить за состоянием здоровья всех травмированных в ночном ДТП.