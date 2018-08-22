В Кишиневе пропала женщина: родственники просят помочь

С просьбой о помощи обратилась дочь пропавшей – всех, кто видел ее маму, она просит сообщить.

КИШИНЕВ, 22 авг – Sputnik. В столичном секторе Рышкановка рядом пропала женщина. Сообщение об этом разместила в социальных сетях ее дочь.

"Утром 22.08.2018 в 9.30 мама вышла из дома и не вернулась. До поликлиники не дошла. Дозвониться до нее не можем (отключился телефон). Возраст — 65 лет. Рост — 160 см. Глаза — карие (брюнетка с короткой стрижкой). Была одета в сарафан на лямках, темно-коричневого цвета в белый цветочек", — говорится в сообщении.

Девушка просит сообщить ей по телефону 079553693, если кто-либо владеет информацией о местонахождении пропавшей.