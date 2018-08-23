Продукты с душком: что подсовывают покупателям на молдавских рынках

Килограммы сомнительной рыбы и сыра едва не хлынули на рынки Молдовы: правоохранительные органы призывают население покупать продукты только в авторизированных точках.

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Скоропортящиеся товары перевозили в антисанитарных условиях для продажи на рынках Бельц — втором самом крупном городе республики.

© Sputnik / Валерий Мельников Осторожно, еда: что попадает на прилавки магазинов и рынков Молдовы

Полиция остановила для проверки автомобиль модели Hyundai. В результате осмотра транспортного средства полицейские обнаружили 20 килограммов солено-сушеной рыбы в ассортименте, 15 килограммов копченого плетеного сыра и 14 килограммов копченых свиных ушек. Продукты перевозились в антисанитарных условиях.

Водитель в возрасте 32 лет не смог предоставить ни один документ о происхождении или качестве товара, который предполагалось продать на территории Бельц. Мужчина отделался штрафом в размере четырех с половиной тысяч леев. Скоропортящаяся продукция на сумму в десять тысяч леев изъята и уничтожена совместно с сотрудниками регионального управления агентства продовольственной безопасности.

"Рекомендуем гражданам покупать продукты питания только в авторизированных местах и не подвергать свою жизнь и здоровье опасности", — отметили в полиции.