Незаконное оружие в Молдове: СИБ проводит проверки

КИШИНЕВ, 23 авг — Sputnik. Сотрудники Службы информации и безопасности (СИБ) Молдовы обнаружили в нескольких населенных пунктах страны схроны, где хранилось внушительное количество оружия и боеприпасов. Операция связана с проверкой информации, поступившей в силовые структуры.

© Sputnik / Miroslav Rotari Как СИБ будет следить за пользователями интернета из Молдовы

"Сотрудники СИБ совместно с представителями органов правопорядка изъяли свыше 31 тысячи патронов разного калибра, 19 гранат различных моделей, 21 пакет с динамитом, 12 перезарядных устройств для оружия, 17 патронных лент, две мины, четыре детонирующих устройств и другое", — сообщили в Службе информации и безопасности.

Там отметили, что большую часть оружия и боеприпасов нашли в Окницком районе — 31 тысячу патронов разного калибра, семь гранат Ф-1 и девять гранат РГД, а также 15 блоков динамита, шесть перезарядных устройств для пистолета-пулемета и еще пять для винтовки СВД, 12 коробок с патронными лентами и еще пять патронных лент для пулемета Калашникова.

Еще пять блоков динамита изъято в рамках проверки условий хранения, покупки или продажи оружия в Криулянском районе.

В другом эпизоде правоохранительные органы проверили условия хранения оружия и боеприпасов в районе Вулканешт, где обнаружены две мины, по одной гранате Ф1, РГД-5 и РГ-42, блок динамита, четыре детонирующих устройства, противотанковый снаряд, свыше 200 патронов разного калибра.

"Офицеры СИБ совместно с представителями правоохранительных органов расследуют три этих случая в целях выяснения всех обстоятельств, поиска лиц, причастных к преступной деятельности, а также определения наличия между ними общих элементов", — добавили в СИБ.