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Ослики паслись в центре Тирасполя

Обычный день в Приднестровье: "угон" лошадей и самовыгул ослов

© Photo: МВД ПМР
Происшествия
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Отчего в приднестровских селах воруют лошадей, а в центре главного города в Приднестровье - Тирасполя - пасутся ослики.

ТИРАСПОЛЬ, 23 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Всего за один день в двух приднестровских селах украли лошадей, а в центре Тирасполя на одной из детских площадок самостоятельно прогуливались ослики.

Ослики паслись в центре Тирасполя
© Photo: МВД ПМР
Ослики паслись в центре Тирасполя

Дело об осликах: кто виноват

В случае с осликами все завершилось благополучно для самих животных. Местные жители, некоторое время понаблюдав идиллическую картинку мирно пасущихся осликов, вызвали правоохранителей, обратившись на линию "102". Первыми к месту происшествия прибыли сотрудники вневедомственной охраны. 

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"Им пришлось с помощью уговоров и подручных средств удерживать живность до приезда хозяев. Впрочем, участковый инспектор быстро выяснил, кому принадлежат парнокопытные, и вызвал владельцев. Пока ждали смотрительницу, животные мило развлекали местную детвору и взрослых", — рассказывают в пресс-службе МВД Приднестровья.

Вскоре прибыла 22-летняя девушка, которой хозяева поручили присматривать за четвероногими. Она пояснила, что питомцы паслись на полях НИИ, и, по ее мнению, кто-то умышленно их отвязал.

Ослики вернулись домой. А вот законной владелице еще предстоит общаться с правоохранителями. Согласно административному кодексу, нарушение ветеринарно-санитарных и иных правил содержания животных может грозить штрафом до 184 приднестровских рублей (10 евро).

В погоне за скакунами

С крадеными лошадьми все обстояло сложнее. Завязалась настоящая погоня за похитителями. Из трех скакунов домой вернулись лишь двое. 

Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади
© YouTube / People's Daily, China
Видеофакт: собака из Техаса научилась ездить верхом на лошади

Восьмилетнюю Ласточку похитили рано утром с пастбища, расположенного вблизи села Карманово. Хозяин обнаружил пропажу лошади, когда в обед пришел напоить животное. В ходе проведенных розыскных мероприятий украденную Ласточку уже ночью нашли привязанной в лесу, в нескольких километрах от села. Ее вернули хозяину.

В этот же день правоохранители совместно с жителями соседнего села Котовка сумели предотвратить кражу еще одной лошади. 

"В ходе погони за двумя всадниками, которые по полям двигались в направлении к границе с Украиной, сельчане догнали одного из них. Им оказался 51-летний житель села Маяки Красноокнянского района Одесской области", — отмечают в МВД. 

Подозреваемого задержали, а украденную им кобылу Зорьку вернули законной владелице. Но соучастнику преступления все же удалось скрыться. Предположительно, он ускакал на Стрелке – жеребце, похищенном с пастбища на окраине села Котовка. Заявление о его пропаже поступило уже вечером.

По факту хищения проводится доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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Теги:
ослы, лошади, МВД Приднестровья, Тирасполь, Приднестровье
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