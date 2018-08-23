Пожар произошел в центре Кишинева - фото

Для ликвидации последствий случившегося потребовалась помощь не только пожарных.

КИШИНЕВ, 23 авг – Sputnik. Возгорание в подвале строения в центре молдавской столицы произошло в четверг вечером.

Речь идет о здании, расположенном по улице А.Пушкина, 44. По словам очевидцев, речь идет о пожаре в подвале. Как уточнили местные жители, обычно в этом месте ютились люди без определенного места жительства.

© Sputnik / Пожар в центре Кишинева

На место ЧП прибыли пожарные, которые справились с огнем. Опасности ситуации добавляло то, что в непосредственной близости от очага возгорания находится газовая труба. В связи с этим были вызваны специалисты газовой службы.

© Sputnik / Пожар в центре Кишинева

По предварительным данным, в результате случившегося пострадавших нет.