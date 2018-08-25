В Кишиневе мальчик упал с крыши здания и остался жив - видео

Кадры, от которых мурашки по коже: мальчик упал с десятиметровой высоты и отделался всего одним переломом.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Когда родился в рубашке: в Кишиневе 11-летний мальчик упал с крыжи здания и остался жив.

"Звонок в службу 112 поступил в пятницу в 20.30. Мальчик 11 лет упал с крыши здания — с высоты примерно 10 метров. Инцидент произошел в столичном секторе Ботаника, на улице Валя трандафирилор, 4", — сообщили в субботу пресс-службе Генинспектората по чрезвычайным ситуациям.

На место происшествия сразу же прибыли спасатели, которые в срочном порядке предоставили пострадавшему квалифицированную помощь.

"Несовершеннолетний выжил, но получил различные травмы, включая перелом левой ноги. Ребенка на "скорой" доставили в больницу. Выяснением обстоятельств произошедшего займутся правоохранительные органы", — добавили в инспекторате.

Всего за сутки помощь спасателей понадобилась в 56 случаях.