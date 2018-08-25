В полиции предоставили детали уголовного дела по поводу протеста 26 августа

Полиция выявила граждан, которые призывали к беспорядкам на готовящемся протесте в Кишиневе.

КИШИНЕВ, 25 авг — Sputnik. Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке массовых беспорядков в ходе протеста 26 августа, заявил на пресс-конференции в субботу руководитель управления уголовных расследований Генинспектората полиции Григоре Мога.

В воскресенье, 26 августа, на центральной площади Кишинева запланирован протест, организуемый лидером "Партии "Действие и солидарность" (PAS) Майей Санду, главой партии "Платформа "Достоинство и правда" (DA) Андреем Нэстасе и руководством Либерально-демократической партии Молдовы (ЛДПМ).

"Генеральное управление уголовных расследований открыло уголовное дело по подозрению в подготовке массовых беспорядков в ходе завтрашнего протеста. В ходе следствия идентифицировано достаточно много граждан, которые призывают к насильственным действия. Некоторые из них уже были вызваны на допрос для предъявления статуса подозреваемых", — сказал Мога.

По его словам, публикации этих граждан в социальных сетях свидетельствуют о призывах к насильственным действиям, погромам, поджогам, применению оружия в ходе протеста и вооруженному противостоянию правоохранительным органам.

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"Один из этих граждан предлагал воспользоваться сценарием беспорядков 7 апреля 2009 года, когда пострадали не только сотрудники правоохранительных органов, но и мирные манифестанты, а также были разрушены государственные здания. Мы не можем допустить повторения этих событий", — добавил представитель полиции.

Как заявил представитель генерального управления общественного порядка инспектората полиции Даниел Мазепа, правоохранительные органы настаивают на проведении мирной акции протеста.

"Полиция категорически запрещает участникам митинга приходить с оружием, которые могут поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан. Если кто-то из протестующих увидит у кого-то опасные предметы, то необходимо срочно обратиться к ближайшему полицейскому", — сказал Мазепа.

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Он добавил, что категорически запрещено участвовать в массовых мероприятиях в состоянии алкогольного или наркотического опьянения. По словам правоохранителя, родителям рекомендуется следить за своими детьми, если они пришли на протест с семьей.