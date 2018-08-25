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Мигранты. Архивное фото

Хлебный заработок: приднестровцев вербуют перевозчиками нелегалов в Италию

© REUTERS / Yannis Behrakis
Происшествия
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Министерство госбезопасности Приднестровья раскрыло преступную деятельность международной группировки, вербовавшей трудоспособных граждан для нелегальной перевозки по морю беженцев с Ближнего Востока в Европу.

ТИРАСПОЛЬ, 25 авг – Sputnik, Ирина Ляхова. Уже четверо приднестровцев попались в ловушку мошенников, которые предлагают прибыльный заработок за нелегальные транспортировки беженцев с Ближнего Востока в Европу морским путем. В министерстве госбезопасности Приднестровья (МГБ) рассказали, почему участие в подобном деле рискованно, не считая правового наказания, и сколько организаторы перевозок получают на отчаянной попытке поправить свое финансовое положение людей, подписавшихся на столь опасную авантюру. 

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По данным МГБ, четверо приднестровцев выехали в Турцию, где в течение пяти дней прошли краткий курс управления плавсредствами, после чего были направлены в рейс на переполненных беженцами яхтах в открытое море по направлению в Италию.

"Естественно, что, не имея опыта управления судном, перевозчикам и "пассажирам" грозит опасность. Организаторов подобного трафика судьба людей, отправившихся в Европу, не интересует, так как за каждый рейс они получают около 240 тысяч евро (по 6 тысяч евро с человека), при этом стоимость яхты, которая может затонуть, варьируется в районе 14 тысяч евро", — отметили в МГБ. 

По имеющимся данным, до 30% плавсредств не достигают берегов Италии и пропадают без вести. Те, кому посчастливилось добраться до суши, задерживаются местными правоохранительными органами и осуждаются на реальные сроки. 

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"Так, один из жителей Приднестровья в настоящее время ожидает суда в итальянской тюрьме. Его обвиняют в пособничестве организации незаконной эмиграции. Другой гражданин Приднестровья, житель села Попенки Руслан Кожокарь, с 3 июня перестал выходить на связь с родственниками, числится без вести пропавшим", — пояснили в МГБ.

Сотрудниками министерства установлено также, что в настоящее время двое приднестровцев по-прежнему находятся на территории Турции, ожидая команды преступников на выход в море. В связи с этим предпринимаются действия по их возвращению на родину.

МГБ Приднестровья рекомендует гражданам быть бдительными, игнорировать сомнительного характера объявления о легком заработке за рубежом, поскольку это приводит к вовлечению в противоправные действия и может закончиться как тюремным заключением, так и более трагическими последствиями.

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Теги:
вербовка, транспортировка, преступная группировка, нелегальная миграция, Приднестровье
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