Появились фото и видео страшной аварии под Кишиневом, где погиб подросток

КИШИНЕВ, 27 авг — Sputnik. При выезде из Кишинева в сторону аэропорта на перекрестке Новобачойский столкнулись BMW и Mazda, сообщает пресс-служба Кишиневской полиции.

По данным пресс-службы ведомства, за рулем BMW был 28-летний мужчина, а за рулем Mazda — мужчина 48 лет. В результате ДТП погиб 15-летний мальчик, пассажир Mazda. Водители двух авто получили травмы.

Один из пострадавших доставлен в больницу. Эксперты и полиция, работавшие на месте аварии, должны вынести вердикт — кто виноват в ДТП.

Согласно закону, виновному в ДТП грозит тюремное заключение от трех до семи лет и лишение водительских прав на четыре года.