В Молдове трое налоговиков помогали подпольным производителям алкоголя

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Пять человек, трое из которых — сотрудники Государственной налоговой службы, а остальные — администраторы фирм, были задержаны по подозрению в уклонении от уплаты налогов в особо крупных размерах.

© Sputnik / Evghenii Panasenco Важное предупреждение от налоговой гражданам Молдовы

По данным Генерального инспектората полиции, ущерб, который подозреваемые нанесли государству, составил около трех миллионов леев.

Возбуждены два уголовных дела — об уклонении от налогов и превышении служебных полномочий. Следствие считает, что нелегальный доход подозреваемые получали с начала 2018 года и до сего дня от сбыта подпольно произведенной алкогольной продукции. Спиртное хранили на складе в Оргееве. Незаконная выручка от реализации 35 тысяч литров этого товара составила четыре миллиона леев.

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В ходе обысков на складе был найден грузовик с цистерной. Позже полицейские остановили на трассе другой грузовик с семью тоннами водки, семью тоннами спирта для производства водки и 10 тоннами вина без сопроводительных документов.

Дома и на рабочих местах у подозреваемых в преступлениях в ходе 20 обысков обнаружили 1,1 миллиарда леев и записи черной бухгалтерии.

Виновным в подобных правонарушениях грозит до шести лет тюрьмы и крупные штрафы.