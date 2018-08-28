Состояние Ирины Лосяковой – посольство России в Молдове сообщает

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Посольство России в Молдове опубликовало на своей официальной странице в Facebook информацию о гражданке РФ Ирине Лосяковой, находящейся на лечении в Кишиневе.

"В настоящее время в Кишиневе в критическом состоянии находится гражданка России И. А. Лосякова, прибывшая в июне 2018 года в Молдавию в отпуск и перенесшая здесь микроинсульт. По итогам осмотра врачами Республиканского института скорой помощи Лосяковой было предложено стационарное лечение, на которое она изначально согласилась, однако в дальнейшем, не окончив предписанные процедуры, приняла решение вернуться автотранспортом домой в Российскую Федерацию", — отмечено в сообщении.

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Там же указано, что "по пути, неподалеку от города Сынжерей, самочувствие женщины резко ухудшилось, и в итоге 13 июля 2018 года Лосякова была в бессознательном состоянии повторно доставлена уже в реанимационное отделение вышеупомянутого института, где у нее был диагностирован разрыв аневризмы головного мозга".

"На этом этапе о сложившейся ситуации от знакомых И. А. Лосяковой стало известно посольству России, сотрудники которого вышли на контакт с медучреждением — руководством отделения реанимации и главврачом, встретились с ними и получили детальные разъяснения по существу вопроса", — сказано в публикации.

В эти дни Лосяковой оказывается полноценная помощь на безвозмездной основе, как это предусмотрено Соглашением СНГ от 27 марта 1997 года "Об оказании медицинской помощи гражданам государств-участников СНГ".

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Молдавская сторона готова к дальнейшим медицинским мерам в отношении И. А. Лосяковой, не исключая и операционного вмешательства, на данный момент невозможного вплоть до стабилизации состояния больной. Кроме того, посольство России поддерживает контакт с матерью Лосяковой, которая приехала в Кишинев. Ей переданы собранные за месяц материальные пожертвования на лечение дочери.

Пресс-служба посольства России в Молдове сообщает, что медики Республиканского института скорой помощи при активном участии врача российской дипмиссии рассматривают следующие варианты развития событий:

— Дальнейшее медицинское сопровождение пострадавшей местными врачами "с выходом" на хирургическое вмешательство, как только позволит динамика состояния пациентки. По оценкам специалистов, это вариант наиболее приемлемый с учетом того, что таким образом исключаются риски транспортировки;

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— Санитарная эвакуация в Россию, о возможности которой врачи отделения реанимации пока не готовы дать уверенное заключение. Решение по предоставлению спецтехники находится в компетенции Минздрава России, соответствующее информационное письмо направлено посольством во Всероссийский центр медицины катастроф "Защита".

"Посольство России продолжает отслеживать ситуацию вокруг И. А. Лосяковой. Ее состояние здоровья на данный момент стабилизировалось, 20 августа 2018 года лечащий врач констатировал незначительный прогресс в восстановлении функций организма", — подчеркнуто в сообщении российской дипмиссии.