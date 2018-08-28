Ушел и больше никогда не вернется: пропавшего жителя Каушан нашли мертвым

Отправившегося пять дней назад на рыбалку жителя Каушан нашли мертвым в колодце: полиция занимается расследованием происшествия.

КИШИНЕВ, 28 авг — Sputnik. Пропавшего 33-летнего жителя Каушан нашли мертвым, сообщили во вторник в пресс-службе Генерального инспектората полиции.

"Пропавшего 33-летнего мужчину из Каушан нашли мертвым в колодце в районе села Кошкалия. Полиция находится на месте для установления всех обстоятельств произошедшего", — сообщили в Гениспекторате.

Мужчина пропал пять дней назад. В полиции отметили, что 23 августа он отправился из дома своих родителей в селе Кошкалия на рыбалку на озеро, которое располагается в южной части населенного пункта. При себе у него был велосипед модели Аист.