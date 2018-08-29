Чудовищное ДТП в Кишиневе: пьяный водитель устроил массовую аварию - фото

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Дорожно-транспортное происшествие произошло утром в среду в Кишиневе по вине пьяного водителя. В результате аварии пострадали четыре автомобиля, а ранения получили трое человек, сообщили в пресс-службе Национального инспектората по патрулированию.

"Сегодня утром в 09.30 патрульный экипаж выявил автомобиль модели Toyota, водитель которого передвигался неадекватно на большой скорости по встречной полосе по столичной улице Петриканская. Патрульные инспекторы потребовали, чтобы водитель этого транспортного средства остановился, но он проигнорировал требования полиции", — сообщили в инспекторате.

В полиции сообщили, что мужчина продолжил ехать по тротуару. В итоге он врезался в Toyota Prius, который передвигался регламентировано.

"Три человека из Toyota Prius получили травмы и им понадобилась медицинская помощь. Виновный водителем оказался 28-летний молодой человек. По итогам проверки выяснилось, что содержание алкоголя в выдыхаемом им воздухе составило 0,83 мг/л", — добавили в инспекторате.

Из-за аварии часть столицы оказалась парализованной — в Кишиневе образовались пробки.