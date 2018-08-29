В Молдове разразился громкий скандал с присвоением интеллектуальной собственности

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. В Молдове из коммерческого оборота были во множестве изъяты сковородки и столовые приборы с незаконно помещенным на них логотипом известной зарубежной компании.
По данным Таможенной службы, таким образом продавцы этих изделий нарушили интеллектуальные права конкретного юридического лица, обладающего брендом.
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Контрабанду ввозили в Молдову из Китая и Арабских Эмиратов две местные фирмы.
Их груз задержали на таможенных постах "Петрикань" и "Крикова".
Общая стоимость поддельного товара — 450 тысяч леев.