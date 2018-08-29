Над Гагаузией пронесся ураган

В селе Гайдары ветер сносил крыши с домов и валил деревья.

КИШИНЕВ, 29 авг — Sputnik. Пока Молдова плавится от жары, над селом Гайдары в Гагаузии пронесся настоящий ураган. Ветер валил деревья, несколько домов лишились крыш. Пострадали дороги и ряд учреждений. Фото последствий стихии были опубликованы в Facebook.

По словам примара Гайдар Ильи Киося, серьезный ущерб нанесен 27 частным домам, повреждены крыши Центра семейных врачей, гимназии и дом культуры, сообщает сайт Gagauzinfo.md. Ураган не пощадил виноградники и сады.

Общий ущерб превышает 180 тысяч леев.