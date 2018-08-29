Страшная авария в центре Кишинева: есть пострадавшие - фото

КИШИНЕВ, 29 авг – Sputnik. Серьезное дорожно-транспортное происшествие произошло в среду вечером в молдавской столице.

Столкновение двух автомобилей случилось на перекрестке бульвара Штефана чел Маре и улицы Петру Мовилэ примерно в 19.40.

Как сообщил корреспонденту Sputnik сотрудник полиции, прибывший на место происшествия, в результате аварии пострадали два человека, которых забрали в больницу скорой помощи. Очевидцы говорят о том, что они находятся в тяжелом состоянии.

На данный момент правоохранители не сообщают о том, кто стал виновником ДТП.

Известно, что тормозной путь одного из транспортных средств составил более 30 метров. Свидетели аварии говорят, что один из водителей развил скорость около 100 километров в час.

Что произошло на самом деле, предстоит установить полиции.