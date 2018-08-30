Двойные стандарты: здоровые деревья в Кишиневе пересаживают и пилят

Одни здоровые деревья в Кишиневе вырубают под корень по неизвестным причинам, другие же кое-кто умудряется спасти.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik, Николай Костыркин. Через несколько дней после того, как голубые ели, росшие перед зданием разрушенного Дворца культуры профсоюзов в Кишиневе, пересадили на площадку лицея имени Кирилла и Мефодия, корреспондент Sputnik решил проверить, как прижились деревья на новом месте.

© Sputnik / Геннадий Вакуловский В Кишиневе продолжается масштабная вырубка деревьев

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Конечно же, для полноценной оценки ситуации, необходимо знать, как минимум, два аспекта — мнение специалиста и изначальное количество елей у здания Дворца профсоюзов. Эти данные еще предстоит установить, а пока же стоит отметить совестливый подход ответственных лиц к зеленым насаждениям города. Ели не спилили, прикрываясь различными документами об аренде или концессии территории, — им дали жить на новом месте. Всегда бы так!

Но так, увы, не всегда. На Московском проспекте, близ перекрестка с улицей Матея Басараба спилили два абсолютно здоровых каштана. Будет ли что-то высажено вместо них, пока не сообщалось.