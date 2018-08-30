Жуткие кадры: в Румынии в микроавтобус с гражданами Молдовы врезался поезд

Спасатели не ожидали увидеть такое: поезд протаранил микроавтобус, в котором находились восемь граждан Молдовы.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в ночь со среды на четверг в населенном пункте Гара Рошиешть в румынском уезде Васлуй: поезд врезался в микроавтобус с молдавскими регистрационными номерами, в котором находились восемь человек.

© Sputnik / Nicu Goncear Страшная авария в центре Кишинева: есть пострадавшие - фото

Авария произошла на железнодорожном переезде. Как сообщают местные СМИ, водитель маршрутки уснул за рулем. Автомобиль попал под поезд Яссы-Мангалия.

Как сообщает румынская пресса, в результате инцидента погибших нет.

Серьезные ранения получил лишь водитель маршрутки, менее тяжелые травмы получил один пассажир микроавтобуса. Их доставили в местную больницу. Еще двум гражданам оказали медпомощь на месте.

"У нас есть один пострадавший (водитель автобуса) с травмой правой ноги и еще один пациент с множественными травмами, которые доставлены в больницу для прохождения исследований и лечения. Все, кто находился в автобусе, — граждане Молдовы… Им очень повезло. Мы ожидали увидеть катастрофу с тяжело ранеными и погибшими. Судьба оказалась на их стороне, чему мы очень рады", — заявила врач скорой помощи Кармина Писеру, которую цитирует adevarul.ro.