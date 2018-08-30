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Погибшим в ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате

CC0 / Pixabay / tookapic
Происшествия
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Водитель превысил максимально разрешенную скорость, машина перевернулась возле автостанции.

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. Погибшим в громком ДТП в Комрате оказался многократный чемпион Молдовы по карате киокушинкай Олег Кара. Спортсмену было всего 18 лет.

Об этом сообщил в Facebook глава профильной спортивной федерации Молдовы Аурел Кондря. Свою публикацию он предварил и закончил приветствием "оссу", которое подчеркивает отношения братства между спортсменами в этом виде спорта и их приверженность спортивным принципам.

Трагедия произошла 29 августа на круге близ автостанции Комрата, сообщил сайт Gagauzinfo.md. За рулем автомобиля находился Олег Кара, превысив максимально допустимую скорость движения, он не справился с управлением. Машина врезалась в бордюр и перевернулась. Олег Кара погиб на месте, второй пассажир, Павел Арабаджи, в тяжелом состоянии находится в Комратской районной больнице.

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Теги:
карате, спортсмен, ДТП, Гагаузия, Комрат
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