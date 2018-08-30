Шокирующий случай: в Тараклии врач надругался над девочкой

КИШИНЕВ, 30 авг — Sputnik. По подозрению в изнасиловании несовершеннолетней задержан медицинский работник в Тараклии.

Врач совершил преступление в отношении девочки в ее собственном доме. Более того, он является другом семьи, сообщают местные СМИ. Насильника задержал старший брат девочки.

По статистике, большинство изнасилований (до 80%) совершается знакомыми и близкими жертвы. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Напомним, в феврале 2018 года другой житель Тараклийского района был приговорен к 17 годам тюремного заключения за попытку изнасилования 13-летней девочки, проживающей в том же населенном пункте.

Насильник напал на ребенка, когда та возвращалась из магазина, однако прохожий спас девочку.