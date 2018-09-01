Шок: в Кишиневе люди встали живой стеной перед строительной техникой

Жители Кишинева решили не допустить незаконное, по их мнению строительство возле своих домов и преградили путь строительной технике.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. В Кишиневе жильцы многоэтажного дома встали живой стеной перед самосвалами, чтобы не допустить незаконного, по их мнению, строительства.

Три дня подряд, со среды по пятницу продолжалась активная фаза противостояния в жилом секторе, на Буюканах, у дома № 2 по улице Алба Юлия. По словам людей из близлежаших домов, строительство архитектурного объекта во дворе жилого массива является незаконным. Ранее эти граждане достигли соглашения с мэрией Кишинева о приостановке строительных работ до 14 сентября — за это время муниципалитете должен найти аналогичную территорию, которая подошла бы застройщику.

Но рабочие, как сообщили жильцы, решили завершить рытье котлована, для чего с огороженного забором места должны были вывезти землю на самосвалах. Поэтому обитатели ближайших к месту стройки домов встали живой стеной, перед выездом с территории, чтобы не дать строителям продолжить работу.

"Периодически все эти три дня представители застройщика давали команду водителю самосвала завести мотор и снимали происходящее на телефон. Ожидаем, что в понедельник все продолжится", — сообщили собеседники корреспонденту Sputnik.

Адвокат компании-застройщика утверждает, что нет никаких документов, которые бы запретили им проводить работы.

Возмущенные жители домов говорят, что будут протестовать до тех пор, пока стройку не остановят.