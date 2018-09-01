Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Манифестация унионистов (сторонников объединения Молдовы с Румынией) захлебнулась спустя два часа после старта. Прорумынские националисты планировали днем в субботу пройти маршем в честь 100-летия объединения, однако вместо "марша унири" организаторы акции провели шествие по одной из улиц Кишинева к выезду из города. Манифестантам объяснили, что в районе Тракторного завода полицейские заблокировали автобусы с соратниками. Однако колонна вскоре "перескочила" отмеченную локацию и двинулась дальше, создав "пробки" на дорогах.

Дойдя до конца улицы Каля Ешилор, организаторы заявили, что полиция направила автобусы еще дальше, в поселок Ватра. Уставшие от марша на 30-градусной жаре, люди стали расходиться, а лидеры двинулись в поселок, объявив, что манифестация переходит в состояние бессрочного протеста.

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari

Полиция разогнала унионистов © Sputnik / Miroslav Rotari 1 / 7 © Sputnik / Miroslav Rotari Полиция разогнала унионистов

Спустя некоторое время полиция потребовала митингующих осовободить проезжую часть, чтобы пропопустить транспорт. На эту просьбу протестующие ответили отказом. В результате конфликта возникла потасовка, которая переросла в стычки с полицей.

На данный момент митингующие собираются двинуться обратно на центральную площадь.

Организатором aкции выступил "Альянс за столетие". В него вошли организация "Блок национального единства", движение Actiunea-2012, общественная ассоциация Onoare, Demnitate şi Patrie и движение Tinerii Moldovei.