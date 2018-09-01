Девочка пострадала под Петербургом в ДТП с участием гражданина Молдовы

Столкновение, по предварительным данным, произошло из-за того, что женщина, водитель машины, в которой находилась несовершеннолетняя, не уступила дорогу грузовику.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Десятилетняя девочка пострадала в результате аварии, произошедшей в Ленинградской области из-за столкновения двух транспортных средств, за рулем одного из которых находился гражданин Молдовы.

По данным российских СМИ, авария произошла в поселке Ефимовский Бокситогорского района Ленобласти. Столкнулись грузовик "КрАЗ", которым управлял наш соотечественник, и легковой автомобиль Ford Focus, в котором находились 41-летняя женщина-водитель с ребенком.

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По предварительной версии, женщина, выезжая с дачного участка, не уступила дорогу грузовику, в результате чего произошла и авария.

Девочка, находившаяся на заднем сидении, ударилась головой и получила перелом руки. Ее госпитализировали.

Обстоятельства происшествия уточняются.