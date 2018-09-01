Мнение полиции: унионисты в Кишиневе нарушили закон

В полиции рассказали, почему унионистам не дали митинговать на выезде из Кишинева.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik. Полиция пресекла ряд действий унионистов в Кишиневе в субботу, так как были нарушены заявленные 27 августа их намерения. Об этом говорится в заявлении Генерального инспектората полиции МВД Молдовы, которое цитирует sputnik.md.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

В заявлении отмечено, что НПО "Credința Patriei", "Unirea ODIP" и "Tinerii Moldovei" ранее заявили, что будут проводить свои мероприятия первого и второго сентября на центральной площади столицы с 08:00 до 23:00. Но, как оказалось в итоге, сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии провели также и не согласованное заранее шествие по проспекту Штефана чел Маре, улицам Каля Ешилор и Бариера Скулень.

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Учитывая тот факт, что в субботу около 13:48 лидер НПО "Unirea ODIP" Влад Билецкий призвал своих единомышленников идти маршем до улицы Бариера Скулень, были нарушены, по мнению полиции, положения статьи 18 Закона о собраниях. Эта статья предусматривает проведение мероприятий строго в пределах того места, о котором было заявлено заранее.

В полиции сообщили, что около 15.06 участники акции заблокировали движение автотранспорта на улице Бариера Скулень, нарушив при этом также и пункт "С" статьи восьмой Закона об собраниях и право граждан на свободное перемещение. Все обстоятельства этого инцидента будут расследованы, заверили в Генинспекторате полиции.