Полиция сообщила о взрывчатке в автобусах унионистов

В погоне за автобусами – почему полиция в Кишиневе лишила унионистов их транспорта.

КИШИНЕВ, 1 сен — Sputnik, Николай Костыркин. Загадочная история произошла в субботу в Кишиневе с тремя автобусами организаторов унионистских шествий.

© Sputnik / Miroslav Rotari Унионисты устроили стычки с полицией на выезде из Кишинева

Все началось с того, что в субботу утром сторонники вхождения Молдовы в состав Румынии начали свой митинг на центральной площади столицы. Неожиданно со сцены прозвучала информация о том, что три автобуса, имеющих отношение к организаторам акции, задержали то ли на подъезде к Кишиневу, то ли в черте города, то ли за его пределами. Немногим позже было принято решение идти выручать автотранспорт. Нестройный марш граждан РМ и Румынии, радеющих за ликвидацию молдавской государственности, двинулся в сторону Скулянки.

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На выезде из Кишинева (Барьера Скулень) большая часть унионистов осталась на проезжей части, за что и поплатилась — полицейский спецназ получил команду освободить "периметр" от людей для возобновления движения транспорта. Многие унионисты не захотели добровольно сойти с дороги, и их пришлось удалить оттуда принудительно. Лидеры же акции направились, как они сказали, в сторону пригородного поселка Ватра, где, по их словам, и находились автобусы.

Но главные унионисты так и не получили возможность пригнать автобусы туда, куда хотели с самого начала. В Генеральном инспекторате полиции, сообщение которого цитирует sputnik.md, объяснили, почему.

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Оказывается, на номер 112 ранее в тот же день поступил звонок с информацией о том, что в этих автобусах везут запрещенные предметы, в частности взрывоопасную субстанцию. Поэтому транспорт "отогнали" в Инспекторат полиции Страшенского района для проведения обысков. Подробности, судя по всему, поступят позже.