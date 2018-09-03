Украл, выпил — в тюрьму: вора уложили лицом в асфальт прямо на улице

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Оперативники Управления полиции муниципия Кишинев задержали на Рышкановке 25-летнего мужчину из столицы, которого подозревают в четырех кражах в детских садов.

Ранее судимый за подобные преступления мужчина грабил детсады по одной и той же схеме: выдавливал стекло, забирался внутрь и изымал ценности. Его добычей становилась в основном, электроника — телевизоры и ноутбуки, которые он затем продавал на рынках столицы. По приблизительным оценкам, награбленного за время своей деятельности он унес на 30 тысяч леев.

Возбуждено уголовное дело, вору грозят общественные работы на срок от 180 до 240 часов или лишение свободы на срок до четырех лет.



