Детали двойного убийства в Кишиневе: мать нашла мертвыми сына и его друга

Трагедия в Кишиневе: мать, вернувшись домой, обнаружила в квартире убитыми сына и его друга. Полиция задержала подозреваемого.

КИШИНЕВ, 3 сен — Sputnik. Двойное убийство в столичном секторе Ботаника: лишены жизни двое 30-летних мужчин, сообщили в понедельник Генеральном инспекторате полиции.

© Sputnik / Мирослав Ротарь Двойное убийство на севере Молдовы: жесткая расправа над матерью и дочерью

Страшную находку женщина обнаружила поздно вечером в воскресенье, 2 сентября. Прибыв на место происшествия, сотрудники правоохранительных органов констатировали наличие у жертв признаков насильственной смерти — множественные колотые ранения. На данный момент проводятся экспертизы для установления точной причины смерти мужчин.

Полиция возбудила уголовное дело по факту убийства. Согласно местному законодательству, виновным грозит 15-20 лет тюрьмы или пожизненное заключение.

У полиции уже есть подозреваемый в двойном убийстве. Им оказался 20-летний уроженец Кантемира. Молодой человек задержан.