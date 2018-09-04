Ад на дорогах Кишинева: проще ходить пешком

Лето закончилось и в Кишинев вернулись автомобильные пробки.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Сегодня утром Кишинев стал "заложником" автомобилей. Отпускники, курортники и студенты возвращаются после отдыха в город и число машин увеличивается на дорогах с каждым днем.

Несмотря на то, что во вторник патрульные инспекторы вышли рано утром, регулируя движение на самых оживленных перекрестках, автомобильное движение все-равно застопорилось, пробки тянулись на несколько километров.

Согласно данным службы Infotrafic,большие пробки зафиксированы на проспекте Штефана чел Маре от ул. И. Крянгэ до ул. М. Витязул.

На улице Измаил от проспект Дм. Кантемира до Штефана чел Маре.

На виадуке проспекта Дачия в сторону перекрестка улиц Чуфля – Букурешть.

По словам автомобилистов, средняя скорость движения машины с 8 до 9 утра — 7,79 километра в час. Обозреватель Sputnik отправляясь на работу, заснял одну из них. Так выглядела утром "чеканская горка" на Алеку Руссо.