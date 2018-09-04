Взрывоопасный предмет на одной из улиц Кишинева: полиция оцепила зону

Снаряд Второй мировой войны случайно обнаружен во дворе одного из спальных районов Кишинева: на месте работают специалисты.

КИШИНЕВ, 4 сен — Sputnik. Взрывоопасный предмет найден во дворе жилого дома по столичной улице Зелинского. Речь идет о снаряде Второй мировой войны. Опасную находку обнаружил водитель экскаватора, выполняющего работы в этой зоне.

"Полиция находится на месте происшествия. Необходимо определить, действительно ли речь идет о взрывоопасном предмете. Если это подтвердится, то придется вмешаться специалистам саперного батальона Национальной армии, которые уничтожат опасный объект", — заявила Sputnik пресс-секретарь генштаба Национальной армии Алла Диакону.