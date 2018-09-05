Жуткое видео: микроавтобус врезался в фуру, от него практически ничего не осталось

Авария в Пересечино - микроавтобус врезался в фуру и превратился в груду искореженного металла.

КИШИНЕВ, 5 сен — Sputnik. Серьезное ДТП произошло в Оргеевском районе на трассе Кишинев-Бельцы — микроавтобус столкнулся с фурой.

"В 09.10 в инспекторат по патрулированию поступила информация о ДТП на трассе R-6 Кишинев-Бельцы. Авария произошла близ Пересечино в направлении Оргеева. Столкнулись фура модели MAN и микроавтобус Mercedes Sprinter", — заявила Sputnik пресс-секретарь инспектората полиции Оргеева Ирина Бордужи.

Выяснилось, что 52-летний водитель Mercedes по причине усталости и невнимательности врезался в фуру модели MAN, которая остановилась на краю проезжей части из-за технической неисправности коробки передач. По счастью, автобус ехал порожним, без пассажиров.

"Удар пришелся на правую сторону микроавтобуса в левую часть прицепа фуры. В результате столкновения Mercedes оказался разбит. Оба водителя прошли тест на содержание алкоголя, который показал, что мужчины не находились в состоянии опьянения. Раненых в аварии нет", — сказала собеседница.

Сотрудникам полиции предстоит выяснить все обстоятельства происшествия.