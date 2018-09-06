Спецоперация СИБ Молдовы: задержаны семеро иностранцев

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Служба информации и безопасности (СИБ) Молдовы провела утром в четверг спецоперацию по линии предотвращения угроз национальной безопасности.

"Семеро иностранных граждан, подозреваемых в связях с исламистской группировкой, относительно которой имеются признаки того, что она действует незаконно в нескольких странах, объявлены компетентными органами нежелательными и высланы из Республики Молдова", — отметили в СИБ.

© Sputnik / Miroslav Rotari Незаконное оружие в Молдове: СИБ проводит проверки

Как сообщили в ведомстве, "за действиями указанных граждан велось наблюдение в течение некоторого времени, и, как только подтвердилось существование риска для национальной безопасности, было принято решение о том, чтобы они покинули территорию Республики Молдова".

Спецоперация проводилась сразу в нескольких населенных пунктах страны антитеррористическим центром СИБ.

По сообщению местных СМИ, "под колпак" СИБ попали ряд сотрудников молдавско-турецкого лицея "Оризонт" в Кишиневе.