Украли телефон — обращайтесь в полицию: таксисту вернули утраченный гаджет

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Некоторые считают, что, если у вас украли мобильный телефон, то обращаться в полицию бессмысленно, все равно не найдут. Однако таксист из Кишинева может доказать, что это не так — полицейские быстро нашли вора, укравшего его гаджет.

© Sputnik / Владимир Астапкович Украсть за 15 секунд — вор стащил телефон среди бела дня, на глазах у всех

По сообщению управления полиции муниципия Кишинев, в комиссариат сектора Рышкань обратился 30-летний мужчина, который работает таксистом в столице. Он заявил, что на улице Алеку Руссо с переднего сиденья его автомобиля был украден телефон Huawei стоимостью 3000 леев.

По горячим следам полицейские задержали 46-летнего мужчину. Подозреваемый сознался, что он украл смартфон из машины и признал свою вину.

Согласно действующему законодательству, ему грозит тюремное заключение на срок до четырех лет.