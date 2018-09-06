Деньги в трубу: вандалы помешали закончить прокладку водопровода в Чимишлии

КИШИНЕВ, 6 сен — Sputnik. Беспрецедентный по бессмысленности акт вандализма произошел в Чимишлии. О нем сообщило муниципальное предприятие "Общественные услуги Чимишлии", которое занимается прокладкой новой водопроводной трубы от центральной распределительной станции к региону Когыльник. Трубу буквально изрешетили ножом вандалы. Судя по всему, "старались" они долго: всего изрезано 360 метров трубы, общая длина которой составляет 600 метров. Соответствующие фото муниципальное предприятие выложило в социальные сети. "Развлечение" неизвестных лиц дорого обошлось местным властям.

"Были брошены на ветер порядка ста тысяч леев и огромный объем работы, проделанный сотрудниками предприятия. Очень жаль, потому что наша компания, при поддержке примэрии Чимишлии и местного совета, хотела улучшить условия жизни горожан", — отмечается в сообщении муниципального предприятия Чимишлии.

Этим случаем уже заинтересовалась полиция. Руководство предприятия, в свою очередь просит помощи в поиске злоумышленников.