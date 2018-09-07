Транспортная мафия: новый поворот в деле и очередные задержания

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. Еще двое человек задержаны прокурорами по борьбе с коррупцией и офицерам Национального антикоррупционного центра (НАЦ) в рамках расследования дел, связанных с нарушениями в области транспорта.

"Диспетчер и женщина-кассир ГП "Автовокзалы и автостанции" Оргеева задержаны по подозрению в пособничестве реализации схемы о незаконном сборе финансовых средств с водителей национальных и международных рейсов", — сообщили в пятницу в НАЦ.

В ведомстве подчеркнули, что оба фигуранта арестованы на 72 часа и проходят по делу, открытому в начале 2018 года, в рамках которого большое количество чиновников госпредриятия обвиняются в организации преступной схемы по незаконному сбору с водителей денег. Речь идет в общей сложности о миллионах леев.

В июле этого года по делу о "транспортной мафии" прошли многочисленные обыски на автовокзалах в девяти районах и муниципиях Молдовы в Кагуле, Каушанах, Оргееве, Бельцах, Единцах, Дрокии, Унгенах, Хынчештах, Яловенах и в Кишиневе. Позже проверки организовали и в министерстве экономики и инфраструктуры.

Ранее сообщалось, что всего по этому делу проходит десять человек, двое из них находятся на свободе. Среди задержанных также глава одного из управлений агентства автотранспорта, два его заместителя и еще столько же инспекторов, а также консультант при Минэкономики и администратор компании, специализирующейся на пассажирских перевозках.

По данным следствия, в обязанности водителей, которые заезжали на территорию автовокзалов, входила ежедневная передача фиксированных сумм кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по цепочке. Ежемесячно таким образом зарабатывали примерно 1,5 миллиона леев. Взамен за подобные "сборы" водители освобождались от проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых несоблюдение графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей оплачивать незаконные сборы за каждую единицу.