Директор ПТУ Кишинева торговала детьми: шокирующий случай

Зарабатывала, заставляя детей развлекать отдыхающих на побережье Черного моря в Румынии, а теперь может попасть в тюрьму на всю жизнь.

КИШИНЕВ, 7 сен – Sputnik. В прокуратуре по борьбе с организованной преступностью и расследованию особых дел завершили расследование и передали в суд материалы дела по обвинению женщины-директора одного из столичных ПТУ в торговле детьми. Об этом в пресс-службе ведомства сообщили в пятницу.

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Уточняется, что после допросов десятков пострадавших прокуроры установили, что с 2010 по август 2017 года директор образовательного учреждения систематически пользовалась своим служебным положениям, чтобы увеличить доходы. Так, обещая учащимся отличные оценки на экзаменах, женщина заставляла учеников работать в увеселительных заведениях на побережье Черного моря в Румынии.

Известно, что график работы детей был ненормированным, а обвиняемая присваивала себе заработанные ими деньги.

Когда о случившемся стало известно следствию, женщину временно отстранили от занимаемой должности.

Согласно действующему законодательству, ей грозит до 20 лет тюремного заключения или пожизненный срок.