Трагедия в Гагаузии: дети ушли из дома играть и не вернулись

Двое детей в возрасте пяти и семи лет погибли в одном из населенных пунктов на юге Молдовы: что произошло?

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. Двое детей в одном из сел Гагаузии, ничего не сказав взрослым, ушли из дома и отправились на речку: их искали несколько часов, а когда нашли, уже было слишком поздно. Подробности происшествия рассказали в пятницу в Генеральном инспекторате по чрезвычайным ситуациям МВД Молдовы.

"Вчера, 6 сентября, в канале реки Ялпуг в населенном пункте Конгаз обнаружены тела двух несовершеннолетних в возрасте пяти и семи лет. По предварительным данным, мальчики ушли из дома, ничего не сказав взрослым, и играли возле реки. После того, как родственники обнаружили, что детей нет дома, они оповестили соответствующие органы", — отметили в инспекторате.

После долгих часов поиска сотрудники инспектората полиции и спасатели нашли тела детей. Все обстоятельства этого дела расследуются.