Такого еще не было: что сделал мужчина в центре Кишинева

Молдова, как говорится, - страна чудес. И хотя в Кишиневе происходило всякое, но такого вы точно не видели.

КИШИНЕВ, 7 сен — Sputnik. После секс-утех молодых людей средь бела дня прямо в центре Кишинева общественность шокировал другой инцидент — мужчина решил принять душ "в чем мать родила" у главного здания Генеральной прокуратуры Республики Молдова.

© Sputnik / Miroslav Rotari Извращенец в парке Кишинева: выходка осталась безнаказанной

Все это произошло на глазах многочисленных прохожих, а один из очевидцев даже успел заснять проделки банных дел мастера.

На кадрах видеосъемки видно, как мужчина подошел к водосточной трубе на стене здания прокуратуры, разделся до гола и спокойно помылся струей воды. При этом он находился под присмотром своего товарища.

После душа мужчина оделся и отправился со своим спутником в неизвестном направлении. На протяжении всего этого времени сотрудники правоохранительных органов даже не приблизились к любителю водных процедур, чтобы прояснить ситуацию.

Проделки мужчины попадают под статью "Хулиганство" Уголовного кодекса Молдовы, которая предусматривает штраф от 55 (около 27,5 тысячи леев) до 1050 условных единиц (52,5 тысячи леев) или неоплачиваемый труд в пользу общества до 240 часов, или даже тюремный срок до трех лет.