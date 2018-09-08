В горящем троллейбусе водитель уверял пассажиров, что все в порядке

Покинуть салон пассажирам удалось лишь спустя несколько минут после начала пожара.

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Кишиневе снова загорелся троллейбус, в пятницу вечером, на проспекте Траян.

Пассажиры троллейбуса, который следовал по маршруту №2, не сразу смогли покинуть салон и провели несколько чрезвычайно неприятных минут, пытаясь выбраться из машины.

© Sputnik / Miroslav Rotari ЧП на улице Кишинева: клубы дыма и огонь в троллейбусе - видео

Как сообщают в социальных сетях очевидцы, водитель не сразу открыл двери, недооценив масштабы возгорания.

В результате пострадала одна из пассажирок, которая вдохнула удушающий дым, ей была оказана медицинская помочь.

Обстоятельства возгорания уточняются.



