В горящем троллейбусе водитель уверял пассажиров, что все в порядке

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. В Кишиневе снова загорелся троллейбус, в пятницу вечером, на проспекте Траян.
Пассажиры троллейбуса, который следовал по маршруту №2, не сразу смогли покинуть салон и провели несколько чрезвычайно неприятных минут, пытаясь выбраться из машины.
Как сообщают в социальных сетях очевидцы, водитель не сразу открыл двери, недооценив масштабы возгорания.
В результате пострадала одна из пассажирок, которая вдохнула удушающий дым, ей была оказана медицинская помочь.
Обстоятельства возгорания уточняются.