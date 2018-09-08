Молдову тряхнуло: в сейсмической зоне Вранча произошло землетрясение

КИШИНЕВ, 8 сен — Sputnik. Землетрясение магнитудой 3,7 балла по шкале Рихтера произошло в субботу в Румынии. По официальным данным, землетрясение началось в 13:56, в сейсмической зоне Вранча, на глубине всего 30 километров, сообщает румынский Национальный научно-исследовательский институт Земли.
Землетрясение ощущалось в городах: Одобешть (7 км от эпицентра), Панчу (11 км), Мэрэшешть (13 км), Фокшань (13 км), Аджуд (30 км).
Самое сильное землетрясение в этом году произошло 25 апреля, силой 4,6 балла по шкале Рихтера. В 2017 году сильнее всего было землетрясение в уезде Бузэу, силой 5 баллов.