Трагическое утро: машина с подростками врезалась в дерево, молодые люди погибли

По сообщению полиции, на автомобиле не было номерных знаков.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Утро воскресенья началось трагически — в автокатастрофе близ села Подгорень Оргеевского района погибли три человека, еще один доставлен в больницу в тяжелом состоянии. По другим данным, погибли все четверо, информация уточняется.

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По сообщению полиции, автомобиль, в котором находились четыре молодых человека в возрасте от 15 до 20 лет, врезался в дерево на полной скорости. В результате удара трое человек погибли на месте. Автомобиль буквально разорвало на части, он превратился в скомканную груду металла.

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Неизвестно, находился ли водитель в состоянии алкогольного опьянения. Полицейские сообщают, что на машине не было номерных знаков.