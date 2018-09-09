Жуткий момент столкновения автофургона с кортежем Додона попал на видео

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Момент, когда на скользкой дороге автофургон на полной скорости врезается в один из автомобилей кортежа президента Молдовы, попал на видео.
Кадры столкновения опубликованы на официальной странице Службы государственной охраны.
Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию на трассе Кишинев-Кэлэраш. По словам пресс-секретаря президента РМ Максима Лебединского, глава государства чувствует себя хорошо, и вмешательства врачей не потебовалось.
Полиция ведет расследование дорожного инцидента.