Жуткий момент столкновения автофургона с кортежем Додона попал на видео

Камера зафиксировала, как автофургон внезапно теряет управление и врезается прямо в один из автомобилей в "президентской" колонне.

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Момент, когда на скользкой дороге автофургон на полной скорости врезается в один из автомобилей кортежа президента Молдовы, попал на видео.

Кадры столкновения опубликованы на официальной странице Службы государственной охраны.

Кортеж президента Молдовы Игоря Додона попал в аварию на трассе Кишинев-Кэлэраш. По словам пресс-секретаря президента РМ Максима Лебединского, глава государства чувствует себя хорошо, и вмешательства врачей не потебовалось.

Полиция ведет расследование дорожного инцидента.

© Photo: Autoblog Кортеж президента Игоря Додона попал в ДТП



