Никто из семьи Игоря Додона не пострадал в ДТП

КИШИНЕВ, 9 сен — Sputnik. Никто из родных и близких президента Молдовы не пострадал в ДТП, которое произошло на трассе Кишинев-Кэлэраш, сообщают источники в администрации главы молдавского государства.

Ранее в некоторых СМИ появилась непроверенная информация о том, что якобы мать президента РМ Игоря Додона получила серьезные травмы во время аварии.

© Sputnik / Miroslav Rotari После ДТП Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательства врачей не нужно

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.

В воскресенье днем произошло ДТП с участием кортежа президента. С автомобилями из колонны столкнулся автофургон, который вылетел на встречную полосу. Игорь Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется, сообщил после аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский.