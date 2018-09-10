Кто виноват в ДТП с участием Додона - комментарий полиции

Генеральный инспекторат полиции Молдовы представил в понедельник дополнительные детали об аварии с участием кортежа президента Молдовы Игоря Додона.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Жизнь всех участников ДТП, которое произошло в воскресенье на трассе Кишинев-Унгены, находится вне опасности: президент Игорь Додон, а также двое членов его семьи и водитель грузовика госпитализированы в медучреждения, отмечает пресс-служба Генерального инспектората полиции.

"ДТП произошло после того, как грузовик модели Mercedes, управляемый 40-летним мужчиной, выехал на встречную полосу и столкнулся лоб в лоб с официальным кортежем. Автомобиль модели Mercedes, который принадлежал Государственной службе защиты и охраны, съехал с трассы и перевернулся. Затем грузовик врезался в транспортное средство Volkswagen Touareg, которое входило в официальную колонну, и оно съехало с проезжей части", — говорится в сообщении пресс-службы.

По данному факту инициировано уголовное расследование.

"Водитель грузовика, который предварительно считается виновным в ДТП, также госпитализирован", — говорится в сообщении пресс-службы.

ДТП с участием кортежа президента произошло в воскресенье днем.

© Sputnik / Miroslav Rotari ДТП с участием кортежа Додона: какие травмы получил президент и члены его семьи

После аварии пресс-секретарь президента Максим Лебединский сообщил, что Додон чувствует себя хорошо, вмешательство врачей не требуется. Молдавский лидер поблагодарил за поддержку всех, кто был обеспокоен его здоровьем после ДТП.

Игорь Додон успокоил граждан и поблагодарил за поддержку после ДТП>>>

По данным Службы государственной охраны, в результате аварии три сотрудника, сопровождавшие кортеж президента Молдовы, получили травмы легкой и средней степени тяжести, им оказана медицинская помощь.