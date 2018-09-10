Водители из Приднестровья смогут ездить в Европу

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. С понедельника водители из Приднестровья смогут выезжать в Европу.

© Sputnik / Irina Leahova Как прошли допвыборы в Госдуму на территории Приднестровья

Дело в том, что в непризнанной республике начали работать пункты регистрации транспортных средств, которые выдают нейтральные номера для автомобилей.

Согласно сообщению пресс-службы МВД Приднестровья, два пункта регистрации транспортных средств были открыты еще 1 сентября: один — в Тирасполе, другой — в Рыбнице. До 10 сентября эти пункты работали в тестовом режиме.

Спецпредставитель действующего председателя ОБСЕ Франко Фраттини, который находится в нашей стране с визитом 9-10 сентября, намерен принять участие в церемонии начала работы пункта регистрации транспортных средств в Тирасполе. Предполагается, что именно он выдаст первые номерные знаки приднестровским автомобилистам с нейтральным дизайном без обозначения страны и флага.

"В ходе своего визита 10 сентября специальный представитель Фраттини посетит недавно открытый Пункт регистрации транспортных средств в Тирасполе, чтобы выдать первые молдавские номерные знаки нейтрального дизайна", — отметили в пресс-службе миссии ОБСЕ.

В МВД региона пояснили, что регистрировать транспортные средства можно будет, если они находились в собственности до 24 апреля 2018 года и были зарегистрированы в Приднестровье. Владельцы должны представить документы, подтверждающие место жительства и право собственности, а также расписку о достоверности информации. Иметь одновременно приднестровские и нейтральные номера будет запрещено. Переход на нейтральные номера добровольный.