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Задержанный. Архивное фото

Дело о транспортной "мафии" в Молдове: объявлено о новых задержаниях

© Sputnik / Вадим Жернов
Происшествия
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Новые детали преступной схемы в сфере пассажироперевозок в Молдове: антикоррупционный центр сделал уточнение.

КИШИНЕВ, 10 сен — Sputnik. Контролер билетов оргеевского филиала госпредприятия "Автовокзалы и автостанции" задержан в субботу по подозрению в соучастии в схеме по незаконному сбору денежных средств с водителей местных и междугородных рейсов.

В рамках этого уголовного дела фигурируют десятки сотрудников компании "Автовокзалы и автостанции", сообщили в пресс-службе Национального антикоррупционного центра (НАЦ) Молдовы.

"Контролер помещен в изолятор антикоррупционного центра на 72 часа и проходит по делу, в котором фигурирует много служащих предприятия, обвиняемых в организации преступной схемы по сбору миллионов леев с водителей для скрытия многочисленных нарушений в области пассажироперевозок", — отметили в НАЦ.

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Ранее в НАЦ сообщали, что в обязанности водителей, которые заезжали на территорию автовокзалов, входила ежедневная передача фиксированных сумм кассирам, которые, в свою очередь, передавали средства дальше по иерархии. Ежемесячно таким образом зарабатывали примерно 1,5 миллиона леев. Взамен за подобные "сборы" водители освобождались от проверок, так как большинство транспортных единиц работали с многочисленными нарушениями, среди которых нарушения графика следования, отсутствие доказательств покупки билетов и многое другое. Чтобы не попадать под проверки и санкции, транспортные операторы обязали водителей уплачивать незаконные сборы за каждую единицу.

В ходе расследования выяснилась другая схема присвоения общественных средств сотрудниками ГП "Автовокзалы и автостанции". Стало известно, что работники одного из отделений ежедневно получали от граждан за хранение багажа различные суммы денег без внесения этих сумм в бухгалтерские документы. Указанные средства присваивались сотрудниками предприятия. Таким образом, компании был нанесен ущерб.

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Теги:
транспортная "мафия", задержание, Автовокзалы и автостанции, НАЦ, Молдова
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